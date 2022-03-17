Чернигов не сдастся ни при каких обстоятельствах, - мэр Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что ситуация в городе очень сложная. Но он не сдастся оккупанту ни при каких обстоятельствах.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой ценой мы победим. Город Чернигов сдаваться не будет ни при каких обстоятельствах. Вопрос только в цене этой победы. Я считаю, что многие поколения украинцев будут ненавидеть Россию и россиян. И россияне будут выплачивать Украине большие средства на восстановление разрушенной инфраструктуры" , – сказал Атрошенко.

По словам мэра, в последнее время в Чернигове значительно увеличилось количество обстрелов российско-оккупационных войск.

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"Сейчас за последние полтора суток значительно увеличилась интенсивность обстрелов врага из всех видов оружия по жилому сектору. Именно по жилому сектору. Абсолютно никакой избирательности нет. Враг бьет откуда угодно, наугад по всему городу", - отметил Атрошенко.

Он уточнил, что загораются жилые многоэтажные дома, мины и снаряды попадают в магазины.

"Враг начинает бомбардировку с очень больших высот, чтобы его не поражали наши средства ПВО. Специалисты говорят, что это 8 тысяч метров и выше. Никакой точности с такой высоты не может быть. Соответственно, бомбы падают куда угодно", - пояснил Атрошенко.

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