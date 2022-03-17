России хватит прокладок и подгузников на 3 месяца, - Минпромторг РФ
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Российский Минпромторг оценил запасы подгузников и женских прокладок в магазинах – их хватит на 3 месяца
Об этом пишет российское РБК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Запаса предметов гигиены хватит на три месяца, производители закупили достаточно сырья, чтобы избежать дефицита", - заверили в министерстве.
Ранее там заявили, что недостатка можно избежать без "необоснованной ажиотажной скупки".
Как известно, в последние дни в России скрылись с прилавков магазинов эти продукты, а товары гигиены подорожали на 40%. Закупка прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта выросла на треть.