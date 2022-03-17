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Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН о прекращении войны в Украине

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Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН о прекращении войны в Украине
Также Россия и Украина пока не приблизились к подписанию каких-либо договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может... В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал Песков.

Также Песков заявил, что Россия и Украина пока не приблизились к подписанию каких-либо договоренностей.

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Как сообщалось, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к РФ. В первую очередь, она призвала российские власти немедленно прекратить военные действия, которые они развязали на территории Украины 24 февраля. Также Украина требовала воздержаться от каких-либо действий, которые могут усилить или расширить спор, или сделать его более сложным для разрешения.

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Топ комментарии

  • Валерій Андрійович
    Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
  • Garry Grant
    Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
  • Gn Vladomax
    Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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