Бутусов об обмене мэра Мелитополя: Спасать надо всех захваченных, а не отдельных лиц

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Украине невыгодны частичные обмены, потому что Россия все время берет новых заложников.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда окружен Мариуполь, когда захвачены многие наши населенные пункты, захвачены наши защитники, и в заложниках держат большой город и тысячи его защитников, удивительно было бы вести переговоры относительно каких-то отдельных лиц, надо спасать всех захваченных, всех заложников", - пишет он.

По мнению Бутусова, выдав российских срочников, Украина лишила себя мощного аргумента на переговорах.

"Украине невыгодны частичные обмены, поскольку Россия постоянно берет новых заложников. Если они хотят вернуть живыми своих летчиков, срочников, офицеров, они должны освободить всех наших, кого захватили, должны заканчивать войну", - считает Бутусов.

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Он добавил, что Путин пока показал своим воинам: те могут сдаваться в плен, их вытащат.

"Русские воины нам нужны, чтобы россияне понимали, что за убийства наших пленных кто-то получит адекватный ответ", - подытожил он.