Ситуация в Киевской области: в Вышгородском районе Киевщины гуманитарная катастрофа, в Фастовском был обстрел

В Вышгородском районе Киевской области гуманитарная катастрофа, Славутич полностью изолирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской громады. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

В Бучанском районе в Макаровской громаде отсутствуют водоснабжение, газ, электричество, связь. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русскую армию не только остановили, а начинают вытеснять с занятых позиций": детали контратаки украинских сил в Киевской области. ВИДЕО

В Бородянской, Бучанской и Гостомельской громадах фиксируются перемещения врага. Инфраструктура разрушена.

В Бориспольском районе, по предварительной информации, сбит вражеский самолет. Информация проверяется, производится поиск самолета или его фрагментов.

В Броварском районе на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад находится вражеская техника.

В ночь с 16 на 17 марта по Калиновской громаде враг нанес ракетный удар. Пострадал один из населенных пунктов – повреждение инфраструктуры и жилого фонда. Предварительно жертв нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Два самолета оккупантов были сбиты вечером 16 марта в Киевской области, - Залужный

Также отмечается: "В Фастовском районе ситуация стабильная, контролируемая. На части АЗС нет топлива.

Был обстрел "Градами" в сторону с. Ясногородка – потерпевших, погибших и значительных разрушений нет.

В Обуховском районе ситуация стабильная, контролируемая. Есть проблема недостаточного количества некоторых продуктов. На АЗС недостаточны объемы горючего, очереди.

В Белоцерковском районе ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов. Силы территориальной обороны в повышенной боеготовности.

Практически по всей области объявляются неизменные тревоги вероятного авианалета. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры. Гуманитарная помощь будет направлена ​​во все 7 районов Киевщины.

Бородянка заблокирована. Готовится эвакуация гражданского населения и подвоз гуманитарной помощи.