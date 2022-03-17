"Это, с технической точки зрения, история из разряда о запуске космических кораблей с помощью катапульты", - Кудрицкий о невозможности присоединения Крыма к Запорожской АЭС

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, соединение энергосетью Запорожской АЭС с Крымом технически невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Присоединение чего-то к Крыму, в частности ЗАЭС, – это, с технической точки зрения, история из разряда о запуске космических кораблей в космос с помощью катапульты. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС – Крым", то есть они не связаны непосредственно сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации (с энергосетью Европы) было технически невозможно, и сейчас, после нашей синхронизации, это и подавно технически невозможно", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что если такие планы у противника есть, то они – невыполнимы.

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