Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс

Великобритания "не сделала достаточно", чтобы остановить Владимира Путина раньше, еще во время его действий на Донбассе в Украине и в Сирии.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Было слишком много самодовольства. Мы не сделали достаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и сейчас мы видим эти ужасающие преступления, нарушающие международное право", - сказала она.

По ее словам, Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.

Трасс, по ее словам, хотела бы видеть более жесткие санкции в отношении банков, а также нефти и газа.

"Если он добьется успеха в Украине, мы, вероятно, увидим еще больше разрушений в Восточной Европе", – добавляет она.

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