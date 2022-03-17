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Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс

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Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс
Великобритания "не сделала достаточно", чтобы остановить Владимира Путина раньше, еще во время его действий на Донбассе в Украине и в Сирии.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Было слишком много самодовольства. Мы не сделали достаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и сейчас мы видим эти ужасающие преступления, нарушающие международное право", - сказала она.

По ее словам, Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.

Трасс, по ее словам, хотела бы видеть более жесткие санкции в отношении банков, а также нефти и газа.

"Если он добьется успеха в Украине, мы, вероятно, увидим еще больше разрушений в Восточной Европе", – добавляет она.

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Топ комментарии

  • Colt
    США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
    вот военный блок, который нам нужен.
    Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
  • Amber
    В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
    але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
    І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
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