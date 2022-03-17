Не распространяйте в сети точной информации о расположении бомбоубежищ, - Генштаб ВСУ

Россия уже 22 дня разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном расположении бомбоубежищ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также противник пытается распространять фейки по всем доступным каналам коммуникаций.

"Максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач", - говорится в сообщении.

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Кроме того призывают исключить фото и видеофиксацию в сети. К тому же следует исключить точную информацию с территориальной привязкой бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения).

Все для того чтобы враг не смог получить информации для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

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