Новости • Агрессия России против Украины, Война

В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович

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В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович
Российская армия прибегает к грубому и массированному уничтожению местного населения в городах возле Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", - сказал Арестович.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    РАШИЗМ = ФАШИЗМ
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
  • Maksim Perepelitca
    А ви роздали цивільним зброю для захисту , в тих містах навколо Києва . ? Отож !! . Тому русня й поводиться так сміливо .
  • Nikolay Sotnikov b10850d7
    Полонених, ****, не брати...
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