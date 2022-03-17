В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович

Российская армия прибегает к грубому и массированному уничтожению местного населения в городах возле Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", - сказал Арестович.

Также смотрите: Жительница Мелитополя об оккупации города: "Так же начинался Холокост, когда люди молчали". ВИДЕО