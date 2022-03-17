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РФ применила 97 тактических групп: 15 полностью уничтожено, 18 небоеспособны, - Арестович

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РФ применила 97 тактических групп: 15 полностью уничтожено, 18 небоеспособны, - Арестович
В течение суток существенных изменений в позициях противника и ВСУ не произошло. Оккупант пытается оцепить наши войска в зоне ООС со стороны Изюма и отсечь Мариуполь. Что касается Киева, Чернигова, Сум, Харькова – противник ведет тактические действия по улучшению своих позиций.

Об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим существенное истощение врага. россия применила 97 тактических групп. Из них 15 уничтожены полностью, 18 небоеспособны, 10 остаются такими, какие они еще могут перебрасывать", - сказал он.

Он отметил, что за ночь Воздушные Силы Украины сбили четыре самолета и несколько крылатых ракет. В ответ противник пытается сознательно бомбить жилые кварталы.

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"В среднем выходит, одну из четырех ракет сбивает наше ПВО, одна попадает в цель оккупанта, одна попадает в гражданские кварталы. Мы прекрасно понимаем, глядя на статистку попадания, что Сумы, Харьков, Чернигов враг бомбил специально, зная, что цель – жилые кварталы. Что касается Киева, пока такого не наблюдается. Скорее всего, в случае со столицей, это неправильное наведение. В западной части Украины враг бил прицельно по жилым кварталам", - отметил Арестович.

Он добавил, что вчера, после того как ВСУ дали бой оккупанту под Херсоном, враг начал убегать в сторону оккупированного Крыма: "когда на аэродроме ВСУ уничтожили технику противника и великих генералов, мы наблюдали паническое бегство оккупанта. Но уже к вечеру они начали возвращаться" .

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Топ комментарии

  • Андрей Забигайло
    Очень странный персонаж - хорошо выглядит во время победных реляций.Уже всех врагов уничтожил, воспевает ермака.И при этом ,как-то незатейливо говорит, что НАТО отказало,НАТО не надо.И...нейтральный статус под гарантии ,каких-то там союзников(неожиданных).Китай?Ну рашу Китай уже кинул.
    Почему не предпринимаются попутки деблокировать Марик?"Азов" утверждает, что силы есть, команды - нет!
    Выглядит, как пиар на крови, подстава "Азова" и содействие оккупантам.Вообще,всё к чему прикасаются эти ребята выглядит мерзко.Цемох,вагнергейт,"Стугны",мутные переговоры - везде ермак!
    Конечно, на месте виднее, но со стороны кажется ,что ОПа ...
  • Артем Гурин 5c834a7d
    33-втрачені окупантом - остальні 64 штуки ще якось боздатні. з уих 64-зх -10 шьук це повні боездатні, свіжі, і їми можуть маневроувати і находятся в оперативному резерві кацапні. Не путайте людей
  • Adalet
    одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали

    Це три з чотирьох. Куди ще одна?
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