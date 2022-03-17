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Лукашенко утверждает, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора"

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Лукашенко утверждает, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что если Украина не согласится на "совершенно приемлемый" договор с РФ, то впоследствии вынуждена будет подписать капитуляцию.

Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "Белта".

"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине – Путин Зеленскому, я это точно знаю, – абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то , поверьте, ему придется со временем подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет", – заявил диктатор.

Лукашенко еще раз повторил, что Беларусь не хочет участвовать в войне.

"Западу не удастся вовлечь нас в этот конфликт. У нас достаточно ума, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту", – сказал он.

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Однако диктатор не исключил участия своей армии в войне в случае эскалации.

Он добавил, что украинские летательные аппараты якобы нарушают государственную границу Беларуси, а также, что за последнюю неделю украинцы "осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси" – но их удалось сбить".

По его словам, это делается для того, чтобы "возбудить" Беларусь, чтобы она начала отвечать.

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Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    Зеленский может подписать только одну бумагу - акт о капитуляции рф.
  • Eight Wonder 56eae116
    Лукашенко идет нах*й вместе со всей рашисткой швалью!
  • Alex Bylim
    скоро пізда шо кацапії шо бульбацапії
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