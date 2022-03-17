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Вражеская техника на металлолом. "УАВтормет" готовится к распилке российских танков. ВИДЕО

18 04038
Украинская ассоциация вторичных металлов начала изучать мировой опыт по переработке военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УАВтормет.

"Мировой опыт по переработке военной техники. Мы уже изучаем технологии такой переработки, которые будут предоставлены членам и партнерам нашей ассоциации", - пишут в "УАВтормете" и дают пример немецких разработок.

Некоторое время в Украине был дефицит металлолома, но сейчас "сырья" прибавилось. Обещают использовать только непригодную для использования технику.
Исправные и подходящие танк, БТР или другая техника будут считаться военным трофеем.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Танки на металобрухт..
    Орків ..на гумус.

    .
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Dust
    позовите "ЦыганМеталлПром"
    ножовками разделают
  • Петро Другий
    Кисню треба буде капець скільки...
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