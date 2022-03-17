Прикрываясь согласием на эвакуацию, враг перегруппировывает силы, - начальник полиции Киевщины Небытов
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Под предлогом согласия на эвакуацию мирного населения российские войска перегруппируют войска и закрепляют свои позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на пресс-конференции.
"К сожалению, враг действует подло, якобы соглашается на эвакуацию гражданского населения, а за этой ширмой происходит перестраивание его войск, передвижение, закрепление инженерных позиций", - сказал он.