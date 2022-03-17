В России рассказали об очередной "биолаборатории в Украине"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на "РИА Новости".
Российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о вспышке дирофиляриоза, возникшей в 2018 в Херсоне, – болезни, передаваемой комарами".
В ведомстве добавили, что в апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "знакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".
Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, во время которых якобы погибли 70 человек.
Россияне решили, что это либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине.
Они также заявили, что "проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.