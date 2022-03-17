Байден и Си Цзиньпин обсудят войну РФ против Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсудит российскую агрессию против Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры двух стран (США и Китая – ред.) обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну россии против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, который состоится в пятницу, 18 марта, является частью постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР.

Отмечается, что последний разговор лидеров двух стран состоялся в ноябре во время виртуального саммита, который длился три с половиной часа.

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