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Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу

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Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу
С таким заявлением министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT и NTV.

В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны скажал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.

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"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", - сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

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Топ комментарии

  • Таракан
    Та какая гарантия безопасности от Турции? Они даже к санкциям в этот раз не присоединились. Что с ними будет, если все эти "гаранты" в очередной раз отморозятся? Я вообще не понимаю как после будапешта можно верить в силу каких-то бумажек
  • Мистер Икс 00711c20
    Гарантией безопасности Украины могут быть только ВСУ !
  • Андрій Карпенко 44125fa0
    Нам вже гарантували. Будапештський меморандум...
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