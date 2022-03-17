В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора
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В результате вражеских обстрелов Мерефы Харьковской области в ночь на четверг погиб 21 человек, 25 ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Офис Генерального прокурора.
"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефа Харьковского района. В результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погибли 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.