В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора

В результате вражеских обстрелов Мерефы Харьковской области в ночь на четверг погиб 21 человек, 25 ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Офис Генерального прокурора.