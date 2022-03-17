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В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора

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В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора
В результате вражеских обстрелов Мерефы Харьковской области в ночь на четверг погиб 21 человек, 25 ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефа Харьковского района. В результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погибли 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

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Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Я одно не понимаю - как после таких новостей в принципе вести какие-либо переговоры с оккупантами ? Какое ещё может быть решение, кроме "война до победного конца" ?

    Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?

    Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
    Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
  • Чайка Київ
  • Vasyl A_Vinn
    Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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