"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб": В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя. ФОТО

В Запорожье прибывают жители блокадного города-героя Мариуполя. Почти три недели – 20 дней – они жили в бомбоубежищах, под постоянными обстрелами, в полной гуманитарной блокаде со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metinvest.media.

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Сообщается, что для первых нескольких тысяч мариупольцев круглосуточные обстрелы, жизнь в укрытии, поиски какой-нибудь еды и изнурительная дорога – позади. Их приняли в Запорожье, которое сегодня остается мирным благодаря мощной обороне наших защитников на подступах к областному центру.

"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб вообще, его больше двух недель нет, люди не ели хлеба, – вспоминает ужасы блокады жительница Мариуполя Ольга. - Но если дождь прошел - есть водичка, если погодных условий нет, труднее людям. Люди делят пищу, люди варят кипяток, могут ложку каши сварить на всю семью".

Вырваться из такого ада люди стараются постоянно. Впрочем, до недавнего времени такие попытки были напрасными, ведь российские оккупанты цинично нарушали договоренности и совершали провокационные обстрелы "зеленых коридоров", которыми пытались эвакуировать мирных жителей.

"Нас обстреляли из ГРАДов, – рассказывает жительница Мариуполя Надежда. – Стояли мины, и это был очень большой риск, ехать очень страшно через мины, тем более они были натыканы за 500 метров, грубо говоря".

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Разместиться здесь вынужденным переселенцам помогает Центр координации гуманитарной миссии компании Метинвест. Здесь их снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.

В Запорожье компания Метинвест может предоставить убежище для более чем 1000 человек. Места для еще двух тысяч обустраивают совместно с областными властями. Ведь с помощью следующих гуманитарных коридоров планируют эвакуировать в Запорожье других желающих жителей Мариуполя и других городов, временно оказавшиеся в блокаде или под оккупацией российских войск.