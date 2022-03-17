Россияне хранят до $213 млрд на оффшорных счетах в Швейцарии, расширяющей санкции против РФ

В банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов долларов российского капитала и санкции в отношении России дают редкую возможность узнать эти активы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки удерживают на оффшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) денег российских клиентов.

Это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре оффшорного обогащения, гораздо шире балансовых рисков, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

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Информация SBA редка для Швейцарии, которая отклоняла многие предварительные запросы о прозрачности, и стала известна, когда она сделала необычный шаг, применив санкции Европейского Союза к российским деньгам после вторжения Москвы в Украину.

В Швейцарии сейчас разгораются дебаты по усилению давления на россиян. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Путину и его правительству.

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"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", - сказала она, добавив, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Несмотря на свою оценку, SBA подчеркнула, что это немного по сравнению с находящимися в Швейцарии общими активами, которую поколение богатых людей со всего мира рассматривали как приют для своих денег.