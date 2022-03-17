Совет Европы прекращает отношения с Беларусью

Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении любых отношений с Беларусью из-за ее активного участия в агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать в заседаниях и мероприятиях СЕ.

Это касается и участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав Беларуси как договорной стороны международных конвенций.

Комитет министров СЕ также решил приостановить любое техническое сотрудничество с Беларусью.

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В то же время, Комитет министров Совета Европы будет поддерживать и укреплять связи с белорусским гражданским обществом и оппозицией в эмиграции. В скором времени будут обнародованы другие инициативы в этом направлении, говорится в сообщении.