Войска РФ обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань на Харьковщине: по меньшей мере шесть погибших, количество раненых устанавливают, - глава громады Задоренко

17 марта ВС РФ обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань Харьковской области, сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

"Несколько часов назад российская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются", - написал Задоренко на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские дома в центре поселка. В то же время, объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.

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Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией в 2008 году.

"Все это свидетельствует об умышленной циничной провокации кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что козаки – умные думающие люди, которые не поддаются пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир" - только боль, страдания, ненависть и разруху", - написал Задоренко.