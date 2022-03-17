Россияне захватили в плен главу Великобурлукской громады Терещенко на Харьковщине, - Синегубов

Главу Великобурлукской громады Харьковской области Виктора Терещенко похитили россияне, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен руководителя Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Виктора Николаевича похитили прямо с рабочего места. Это позорное преступление!", - написал Синегубов в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Будем делать все, чтобы защитить мирное население громад Харьковщины, в том числе и Великобурлукской", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто даже не рассматривает вариант, что войска РФ могут оккупировать Харьков, - Синегубов