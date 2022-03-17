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Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)

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Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)
Дорогие друзья, очередная хакерская атака на Цензор.НЕТ и другие украинские СМИ. В этот раз российская агентура "взломала" тизерную сеть RedTram и вместо их рекламы на Цензор.НЕТ временно открывался российский триколор с "колорадской лентой".

Но никакого вреда ни оборудованию, ни базе данных не причинено, атака носила исключительно визуальный характер.

Источник возникновения проблемы был быстро локализован, сейчас мы отключили большинство рекламных сетей, чтобы избежать будущих рисков.

Сейчас Цензор.НЕТ работает почти без рекламы, потому просим всех небезразличных читателей поддержать нас донатами, это можно сделать через страницу с нашими реквизитами.

Топ комментарии

  • Ki.m.
    Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
  • Sophia-Maria Duglass
    Андрій Смолій

    ‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

    Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

    У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

    Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

    Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
    Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

    Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
    Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

    Мерзенно
  • Garry Grant
    Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
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