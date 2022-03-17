Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)

Дорогие друзья, очередная хакерская атака на Цензор.НЕТ и другие украинские СМИ. В этот раз российская агентура "взломала" тизерную сеть RedTram и вместо их рекламы на Цензор.НЕТ временно открывался российский триколор с "колорадской лентой".