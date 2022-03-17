"Азов" за сутки подбил 7 единиц вражеской техники и ликвидировал роту россиян
21 42546
Уже 16 суток в блокаде Мариуполь, бои за украинский город продолжаются в том числе на улицах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.
За последние сутки бойцы "Азова" уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.
"Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, продолжающими атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор", - докладывают бойцы.
Смотрите также: Это геноцид против украинского народа. Защитники делают все возможное для защиты города, – "Азов". ВИДЕО