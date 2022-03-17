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"Азов" за сутки подбил 7 единиц вражеской техники и ликвидировал роту россиян

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"Азов" за сутки подбил 7 единиц вражеской техники и ликвидировал роту россиян
Уже 16 суток в блокаде Мариуполь, бои за украинский город продолжаются в том числе на улицах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.

За последние сутки бойцы "Азова" уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

"Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, продолжающими атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор", - докладывают бойцы.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    Так їх! Бийте їх, виродків проклятих!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Дмитро Корчинський

    23 хв ·



    Захисники Рубіжного розповідають, що московити застосовують проти них традиційну московицьку тактику - завалюють мʼясом.

    Проти українських позицій кидають натовпи погано організованих й погано екіпірованих орків. Більшість без бронежилетів, аптечок та інших зайвостей. Трупи навіть не намагаються виносити з поля бою.

    Припускають, що здебільшого це мобілізовані сєпари. Останні роки путін роздавав їм свої паспорти і відгодовував їх своєю пропагандою.

    Тепер паспорт у них замість бронежилета, пропаганда, замість військового вишколу, й у кожного дві причини смерті - українська куля і тупість московицького генерала.




  • Олександр Дніпро
    Дід відправляючи онука на війну, каже:

    - Я тобі за кожного 200 буду по 100 доларів платити.

    Так і домовилися.

    Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:

    - Як справи, як з 200-ми, чого мовчиш?

    - Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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