Число погибших в результате обстрела войсками РФ очереди за хлебом в Чернигове возросло до 14, - прокуратура

Количество черниговцев, погибших 16 марта утром в очереди за хлебом, выросло до 14.

Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в полиции сообщили, что в результате обстрела российских военных снаряды попали в многоэтажку и упали вблизи магазина, где находились люди.

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Напомним, обстрел мирных людей, стоявших в очереди за хлебом в спальном микрорайоне в Чернигове, произошел 16 марта около 10 утра. Тогда сообщалось, что погибли 10 человек.