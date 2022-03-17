Отказываясь выполнять решение международного суда ООН, Россия пытается усидеть на двух стульях одновременно, - МИД
Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"СМИ: "Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине"
Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом", – говорится в сообщении.
По словам Николенко, отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов.
"Международный суд ООН приказал России немедленно прекратить все военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля. Приказ суда носит обязывающий характер и, в соответствии с нормами международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации.
Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ.
Несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", - подытожил он.