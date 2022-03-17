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Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова. ФОТО

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Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова. ФОТО
Украинские воины лишили руководства 331-й полк ВДВ армии оккупантов. Были ликвидированы командир полка полковник Сухарев и его заместитель полковник Крылов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой. Слава Нации".

Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова 01

Согласно информации на российских сайтах, вместе с полковником был аннигилирован старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.

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В свою очередь украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские ресурсы обнародовал информацию о ликвидации заместителя командира этого полка полковника Сергея Крылова. "Заместитель командира 331-го костромского полка ВДВ перепутал Кострому с Украиной и скончался", - отметил он.

Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова 02

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  • Roman Rjevskiy
    Если что, фраза "Русский самолет - иди на ***" по-китайски выглядит так: 俄羅斯飛機--操你
  • govtva
    Орки стали вежливыми зелеными трупаками.
  • V 2af7597c
    Свинособакам - свинособача смерть.
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