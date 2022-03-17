Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки дня" в РФ, - росСМИ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил письмо министру культуры РФ Ольге Любомовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского "из культурной повестки дня" России.

Об этом говорится в письме Шойгу, фотографию которого изданию "Медиазона" предоставил источник, близкий к Минкульту РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны", – написал Шойгу.

Кроме Зеленского Шойгу попросил убрать из "культурной повестки дня" РФ продюсера Александра Роднянского, выступающего против вторжения РФ в Украину.

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