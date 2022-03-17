Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО
50 99327
Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлилась под украинское командование.
Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на НАШУ ПОБЕДУ! Верьте в ВСУ!", - говорится в сообщении.