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Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО

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Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлилась под украинское командование.

Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на НАШУ ПОБЕДУ! Верьте в ВСУ!", - говорится в сообщении.

Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 01

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Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 03

Топ комментарии

  • Анатолик
  • Vasyl A_Vinn
    Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
  • Мистер Икс 00711c20
    Браво-брависсимо енотики наши дорогие !
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