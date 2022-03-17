Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post

Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне, - Washington Post

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к Конгрессу США, Владимир Зеленский показал последствия войны в Украине. Видеоролик с кадрами братских могил и ранеными детьми произвел впечатление на американских законодателей и помог Украине заручиться поддержкой Конгресса.

Автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон МакФейт отметил, что Украина побеждает в информационной войне.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает в информационной войне. Это - ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - сказал он.

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