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Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post

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Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post
Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне, - Washington Post

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к Конгрессу США, Владимир Зеленский показал последствия войны в Украине. Видеоролик с кадрами братских могил и ранеными детьми произвел впечатление на американских законодателей и помог Украине заручиться поддержкой Конгресса.

Автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон МакФейт отметил, что Украина побеждает в информационной войне.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает в информационной войне. Это - ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
  • Roman Rjevskiy
    «Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
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