Парламент Латвии призвал закрыть небо над Украиной, - Стефанчук
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Парламент Латвийской Республики вошел в тройку первых, кто принял решение с призывом о закрытии неба над Украиной.
Об этом в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Этим заявлением парламентарии Латвии выражают свою поддержку Украине, ее Защитникам и Народу Украины в борьбе против России.
Как безгранично небо, такая же и моя безграничная признательность Председателю Латвийского Сейма Инари Мурниеце и всем депутатам.
Пусть такой же безграничной будет решительность парламентов других стран. Закройте небо над Украиной!" - говорится в сообщении.