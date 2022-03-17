В Северодонецке российские захватчики обстреляли приют для матерей с детьми, - ОВА
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В Северодонецке Луганской области российские захватчики обстреляли приют для матерей с детьми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Российские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники учреждения в безопасности. В этом учреждении от вражеских обстрелов скрывались множество мам с малышами, но россия догнала их и там", - написал глава области.
Он добавил, что безопасных мест в Луганской области больше нет.