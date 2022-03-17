Новости • Война

Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени

6 75966
Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Накануне мэра освободили в результате спецоперации.

"С возвращением! Украина своих в беде не бросает", – сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова будет развеваться флаг Украины.

Мэр поблагодарил президента и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.

Также читайте: Бутусов об обмене мэра Мелитополя: Спасать надо всех захваченных, а не отдельных лиц

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Наші хлопці сидять в полоні на Донбасі і на московіі вже роками , а президент нагородив мера Мелітополя , місто , до речі, знаходиться під окупантами ,отож хочеться знати за що ? 😡
  • Rostyslav Komarnytsky
    Зєлєнскій хоче мати свого/свою Савченко. Цікаво, чи кожен військовий і тероборонівець, які реально захищають країну на передових позиціях отримають орден?
  • Svit Lana 4dde5756
    Почався пiар
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости