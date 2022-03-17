Китай постепенно дистанцируется от российской экономики, - CNN
Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь, когда экономика России подверглась санкциям со всего мира, появляется все больше доказательств того, что готовность и способность Китая помочь своему северному соседу могут быть ограничены. Пекин отказался осудить нападение России на Украину, но хочет избежать влияния санкций, которые он неоднократно осуждал как неэффективный способ разрешения кризиса", - отмечает издание.
Хотя Китай является торговым партнером России №1, Пекин имеет другие приоритеты. Торговля между двумя странами составила всего 2% общего объема торговли Китая. Согласно статистике китайской таможни за прошлый год, у Европейского Союза и Соединенных Штатов гораздо большие доли.
В последние несколько недель, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики Пекин принял ряд решений.
С начала войны в Украине российский рубль уже потерял более 20% своей стоимости как к доллару, так и к евро. Позволяя российской валюте упасть по отношению к юаню, Пекин не оказывает Москве никаких услуг и не спасает рубль.
Также Пекин отказывает в конвертации резервов. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не разрешил конвертировать эти деньги в доллары или евро.
В то же время Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США.
Также Пекин заморозил инвестиции в инфраструктуру.
"Всемирный банк остановил все свои программы в России и Беларуси после вторжения в Украину... Более неожиданным, пожалуй, является решение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине сделать то же самое", - добавило издание.