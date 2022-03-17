Киевлянин через Telegram "сливал" координаты мест дислокации ВСУ, он задержан, - Офис Генпрокурора

Житель Киева создал Telegram-канал, в котором предоставлял координаты мест дислокации украинских войск.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, с 24 февраля по 11 марта 2022 года гражданин Украины на территории города Киева с помощью созданного им в мессенджере Telegram-канала оказывал Российской Федерации, ее организациям и представителям активную помощь в оказании агрессивного информационного воздействия, проведении деструктивной пропаганды и подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Используя мессенджер, подозреваемый в марте этого года с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева", - говорится в письме.

В настоящее время к подозреваемому в порядке статьи 615 УПК Украины применена мера пресечения - содержание под стражей.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителя г. Киева уведомили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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