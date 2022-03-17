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Детский сад Харькова после обстрела. ФОТО

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Детский сад Харькова после обстрела. ФОТО
Своими обстрелами оккупанты уничтожают в Украине не только стратегические объекты, но и школы, университеты, детские сады, жилые дома. Накануне военные РФ обстреляли детский сад, расположенный в одном из спальных районов Харькова.

Фотографии разрушенного детского сада опубликовал местный харьковский Telegram-канал "Труха", передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты уничтожили очередной детский сад в Харькове. На такое способны только изверги!", - отмечено в сообщении.

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Детский сад Харькова после обстрела 02
Детский сад Харькова после обстрела 03
Детский сад Харькова после обстрела 04

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