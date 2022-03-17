Байден назвал Путина "настоящим головорезом" и "диктатором-убийцей"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время выступления на мероприятии ко Дню святого Патрика в четверг, 17 марта, пишет CNN.
"Путин платит большую цену за свою агрессию", – заявил Байден.
По его словам, Ирландия "усилилась" перед лицом российской агрессии против Украины, а отношения между Вашингтоном и Дублином становятся все более интенсивными и способствуют сотрудничеству больше, чем когда-либо прежде, учитывая нейтралитет Ирландии.
Байден заявил, что, поддерживая санкции против России, страна также "платит большую цену".
"Все говорят о том, как Германия активизировалась и изменила свою точку зрения, чтобы больше двигаться вперед. И Ирландия тоже. Нейтральная страна, Ирландия активизировалась, и они несут удары за то, что делают", - сказал американский президент.