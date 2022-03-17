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Байден назвал Путина "настоящим головорезом" и "диктатором-убийцей"

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Байден назвал Путина "настоящим головорезом" и "диктатором-убийцей"
Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "настоящим головорезом" и "убийственным диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал во время выступления на мероприятии ко Дню святого Патрика в четверг, 17 марта, пишет CNN.

"Путин платит большую цену за свою агрессию", – заявил Байден.

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По его словам, Ирландия "усилилась" перед лицом российской агрессии против Украины, а отношения между Вашингтоном и Дублином становятся все более интенсивными и способствуют сотрудничеству больше, чем когда-либо прежде, учитывая нейтралитет Ирландии.

Байден заявил, что, поддерживая санкции против России, страна также "платит большую цену".

"Все говорят о том, как Германия активизировалась и изменила свою точку зрения, чтобы больше двигаться вперед. И Ирландия тоже. Нейтральная страна, Ирландия активизировалась, и они несут удары за то, что делают", - сказал американский президент.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    вот как раз высказывание байдена и направлено на то,что бы дискредитировать того,кто собрался с ****** договариваться
  • Александр d30dc4a6
    И с этим головорезом, терористом, международным преступником о чем-то хочет договариваться и подписывать наш президент? Тогда вопрос, а наш ли он президент после этого?
  • Светлана Науменко
    Не менше ніж напад Путіна, для країни небезпечні ті, хто робив Україну неготовою до нього.

    Продовжують перебувати на посадах люди, які розгромили українську військову розвідку, про що самі розвідники буквально криком кричали лічені місяці тому.

    Але їх не чули.
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