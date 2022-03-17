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Украинцам в Польше гарантирована бесплатная медицинская помощь, - Ляшко

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Украинцам в Польше гарантирована бесплатная медицинская помощь, - Ляшко
Украинские беженцы, прибывшие в Польшу, будут обеспечены бесплатной медицинской помощью.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел телефонный разговор с главой Министерства здравоохранения Польши Адамом Недзельским. Во время разговора обсудили текущую ситуацию с предоставлением медицинской помощи украинцам как в Украине, так и в Польше, основные вызовы, обеспеченность лекарственными средствами и запуск эвакуационного реанимационного вагона".

Коллега еще раз заверил, что вся медицинская помощь для украинцев, прибывших в Польшу из-за действий российского агрессора, является бесплатной и гарантированной польским государством", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Поляки справжні брати та сестри!
  • Lvbnhj
    Велика подяка.
  • Bogdan Resvii
    Справедливости ради, это касается не только Польши, но и всех стран ЕС, насколько я знаю.
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