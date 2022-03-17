Войска РФ обстреляли из "Градов" ряд городов на Киевщине, погиб один человек, еще один получил ранения, - МВД
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Российские оккупанты из "Градов" и систем залпового огня "Смерч" обстреливали ряд городов Киевской области. В результате обстрелов один человек получил ранения, еще один - погиб.
Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские Бучанского района продолжают фиксировать последствия обстрелов населенных пунктов на территории района
17 марта агрессоры обстреляли из "Градов" одно из государственных предприятий Ирпеня и разрушеный Романовский мост. Данные по количеству пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Кроме этого, враг обстрелял из "Градов" жилые дома Лычанке, в результате чего один человек погиб. Потерпели удары и дома жителей села Петрушки. Информации о пострадавших пока нет.
Из реактивных систем залпового огня "Смерч" оккупанты нанесли удар по селу Ситняки вблизи Макарова. Поступило сообщение об одном раненом среди мирного населения.