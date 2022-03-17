Шольц просит не обзывать и не избивать россиян: "Это война Путина, он отвечает"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это - война Путина. Он один отвечает за это", - написал канцлер Германии в Twitter.

Шольц также отметил, что Германия предоставит помощь беженцам из Украины.

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