Шольц просит не обзывать и не избивать россиян: "Это война Путина, он отвечает"
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это - война Путина. Он один отвечает за это", - написал канцлер Германии в Twitter.
Шольц также отметил, что Германия предоставит помощь беженцам из Украины.
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