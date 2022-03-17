Среди российских захватчиков в Херсонской области есть полиция из оккупированного Крыма и Краснодарского края, - Генштаб
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В Херсонской области в настоящее время кроме подразделений российских вооруженных сил зафиксировано присутствие полиции из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.
"Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции", - отмечается в сообщении.
По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.