Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне сбросили две сверхмощные бомбы на драматический театр Мариуполя, где находились около тысячи человек. Спасти всех детей и женщин до сих пор не удается .

Об этом сообщают в телеграм-канале полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники СБУ, предприняв попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел. Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами", - говорится в сообщении.













Очевидцы утверждают, что удар пришелся в район сцены театра, под которой скрывалось около 800 мариупольцев.

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