Новости • Агрессия России против Украины, Война

Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 59619
Россияне сбросили две сверхмощные бомбы на драматический театр Мариуполя, где находились около тысячи человек. Спасти всех детей и женщин до сих пор не удается .

Об этом сообщают в телеграм-канале полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБУ, предприняв попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел. Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 01
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 02
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 03
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 04
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 05
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 06

Очевидцы утверждают, что удар пришелся в район сцены театра, под которой скрывалось около 800 мариупольцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются работы по разблокировке бомбоубежища в драмтеатре Мариуполя. Оттуда выходят живые люди, информации о жертвах пока нет, - Денисова

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • SEL500V12
    Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
  • сатаниэль лорд
    Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
    Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
  • Роман Єжов
    І лейтенант Бакланов ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости