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PayPal начал полноценную работу в Украине, - Федоров

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PayPal начал полноценную работу в Украине, - Федоров
Международная электронная платежная система PayPal официально заработала в Украине.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас", - говорится в сообщении.

"Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, большое спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - подытожил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина легализовала рынок виртуальных активов

Топ комментарии

  • Anastasiia Ka
    Приємна несподіванка
  • SS 640592fb
    Оце треба було не пускати поки всю краъну не росхерачать ?
  • Да-это-я
    4) город Баштанка, местный священник МП сдавал координаты оркам по скоплению техники и важным заводам города, держал в доме боеприпасы (я бы прентивно всех священников МП в районе боевых действий позакрывал бы в тюрьму). Многие улицы в Баштанке стерты. Не знаю почему это не показывают по новостям, как про Мариуполь.

    Або УПЦ, або на цвинтар!
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