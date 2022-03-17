PayPal начал полноценную работу в Украине, - Федоров

Международная электронная платежная система PayPal официально заработала в Украине.

Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас", - говорится в сообщении.

"Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, большое спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - подытожил Федоров.

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