PayPal начал полноценную работу в Украине, - Федоров
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Международная электронная платежная система PayPal официально заработала в Украине.
Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас", - говорится в сообщении.
"Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, большое спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - подытожил Федоров.