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Это война России на уничтожение Украины, а Путин только верхушка айсберга, – посол Мельник ответил Шольцу

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Это война России на уничтожение Украины, а Путин только верхушка айсберга, – посол Мельник ответил Шольцу
Посол Украины в Германии Андрей Мельник возразил канцлеру Германии в том, что в войне виноват исключительно Путин, а не все россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Это война России против Украины, на уничтожение. Точка. Эти россияне - не инопланетяне. Они - летчики, бомбящие украинские города, убивающие женщин и детей. Само молчаливое российское общество поддерживает войну де-факто. Путин - это только верхушка айсберга", - отметил Андрей Мельник.

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Топ комментарии

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    100% пане Мельник. І додати нічого.
  • Serjio Artemchuk
    нацисти/рашисти, яка різниця
  • Ksenia VB
    Нічим вони не відрізняються.
    Можливо одиниці, а так все одне і теж.
    Ненависть до українців в кацапських генах закладена.
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