Рассчитываем, что Китай повлияет на Путина для урегулирования ситуации в Украине, - Блинкен

В Вашингтоне надеются, что Китай окажет влияние на РФ в связи с событиями в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы верим, что особенно у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на соблюдение которых Китай претендует", - сказал он.

В то же время, Блинкен напомнил, что события в Украине станут одной из тем запланированного на пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.

"Президент Байден будет говорить с главой КНР Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай понесет ответственность за любые действия поддержки российской агрессии, и мы не будем сомневаться в том, чтобы заставить платить по счетам", - подчеркнул Блинкен.

Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Байдена и Си Цзиньпина позволит прояснить отношение Китая к ситуации в Украине.

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