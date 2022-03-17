Рассчитываем, что Китай повлияет на Путина для урегулирования ситуации в Украине, - Блинкен
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы верим, что особенно у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на соблюдение которых Китай претендует", - сказал он.
В то же время, Блинкен напомнил, что события в Украине станут одной из тем запланированного на пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.
"Президент Байден будет говорить с главой КНР Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай понесет ответственность за любые действия поддержки российской агрессии, и мы не будем сомневаться в том, чтобы заставить платить по счетам", - подчеркнул Блинкен.
Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Байдена и Си Цзиньпина позволит прояснить отношение Китая к ситуации в Украине.