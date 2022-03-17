Россия нарушила Основополагающий акт НАТО-РФ и сама вышла из него, - Столтенберг
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Россия нарушила и вышла из Основополагающего акта НАТО – Россия. Она сделала это не один раз. Де-факто, она делала это каждый день, начиная с незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Потому что Основополагающий акт НАТО – Россия четко определяет, что стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность каждого европейского государства в пределах его международно-признанных границ. Путем аннексии Крыма Россия нарушила этот акт", - сказал он.
По его словам, Россия продолжила нарушать Основополагающий акт, когда начала дестабилизацию на востоке Украины.
"Таким образом, мы должны предотвратить эскалацию, предотвратить, чтобы война в Украине, которая является разрушительной и смертельной, не превратилась в еще более разрушительную, опасную и смертельную, не переросла в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно для того, чтобы Москва не сомневалась в нашей решимости, мы нарастили силы на востоке Альянса", - добавил Столтенберг.