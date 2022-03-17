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"Путин не хочет мира", - премьер-министр Италии Драги

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"Путин не хочет мира", - премьер-министр Италии Драги
Президент России Владимир Путин действительно не хочет мира и для прекращения войны в Украине могут потребоваться дополнительные санкции.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира", – сказал Драги.

По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их усилению.

"Эта ситуация привела к перебоям в поставке многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Но правительство убеждено, что эти санкции правильные и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям", - добавил Драги.

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Топ комментарии

  • Gp An
    Начали прозревать - посмотрим как дальше будет...
  • Maxim Ak-Murza
    Мои соседи-сицилийцы в первые дни войны вывесили Украинский флаг и спросили у меня куда переводить деньги на поддержку ЗСУ.
  • Да-это-я
    Припіздент параші, ***** не хоче миру. І тільки так
    Ми про це і без вас знаємо.
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