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Джонсон в Лондоне встретился с украинскими нардепами: "Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии"

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Джонсон в Лондоне встретился с украинскими нардепами: "Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с украинскими парламентариями.

Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад был встретиться с украинскими депутатами Лесей Василенко, Еленой Шкрум, Марией Мезенцевой и Еленой Хоменко сегодня на Даунинг-стрит. Варварское вторжение Путина в Украину является явным нарушением демократии, которую каждая из них представляет. Свобода и независимость Украины должны быть восстановлены", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Don Bessam dc0e2bc1
    лохматый самый адекватный блондин...
  • Sophia-Maria Duglass
    Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

    а как они туда попали ?
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