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Nestle отказалась уходить с рынка РФ, но еще не поздно передумать, - Кулеба

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Nestle отказалась уходить с рынка РФ, но еще не поздно передумать, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал компанию Nestle прекратить предпринимательскую деятельность в России.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Отказавшись прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе. Долгосрочные убытки репутации компании пропорциональны масштабам военных преступлений России в Украине (огромным). Еще не поздно передумать, Nestle", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Nestle отказывается уходить с рынка РФ

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Топ комментарии

  • Саня Санев 180eb1c1
  • Віктор c1638d64
    Значить, треба відмовитись від послуг Нестле в Україні. Друг нашого ворога - теж наш ворог...
  • Nothing Special
    Сьогодні вже уважно дивився в магазині щоб не взяти нічого з Nestle.
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