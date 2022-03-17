Nestle отказалась уходить с рынка РФ, но еще не поздно передумать, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал компанию Nestle прекратить предпринимательскую деятельность в России.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Отказавшись прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе. Долгосрочные убытки репутации компании пропорциональны масштабам военных преступлений России в Украине (огромным). Еще не поздно передумать, Nestle", - говорится в сообщении.

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