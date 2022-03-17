СНБО предлагает изгнать Россию из Совбеза ООН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Российскую Федерацию следует исключить из Совета Безопасности ООН. Он напомнил, что Москва не намерена выполнять решение Международного Суда ООН

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять эти правила и нормы, действующие в цивилизованном современном мире?"- спрашивает Данилов.

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При этом секретарь СНБО указал, что глава офиса президента Андрей Ермак продолжает переговоры с представителями РФ, но пока с мертвой точки сдвинулся только гуманитарный вопрос. По словам Данилова, он не верит в диалог с Москвой и уверен, что на саммите НАТО решение будет принято в пользу Украины.

Как сообщалось ранее, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы 26 лет.